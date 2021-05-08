В Кемерове отопление отключат 12 мая

Глава города Илья Середюк подписал распоряжение об окончании отопительного сезона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Кемерова Илья Середюк подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в Кемерове. Документ, датированный 7 мая, опубликован на правовом портале администрации города. Подачу тепла в промышленные и административные здания, жилые дома, школы и детские сады областного центра завершат уже в среду,12 мая.

Согласно распоряжению, отопительный сезон будет закончен в связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха и положительным гидрометеорологическим прогнозом. Напомним, отопление в жилом секторе отключают, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов в течение нескольких дней.

В 2020 году отопительный сезон в столице Кузбасса был завершен 27 апреля.