Суточная заболеваемость ковидом в Кемерове в пять раз выше, чем в других территориях

В областном центре больше всего новых случаев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным оперштаба охраны здоровья населения Кузбасса, в регионе за минувшие сутки коронавирусом заболели 62 человека. Больше всего новых случаев в областном центре - 20. Суточная заболеваемость в Кемерове, как минимум, в пять раз выше, чем в других территориях. Так, в городах, которые делят второе место по количеству новых случаев за сутки - Новокузнецке, Анжеро-Судженске и Ленинске-Кузнецке - всего по четыре подтвержденных диагноза. В Белове и Юрге - по три, Березовском, Киселевске, Промышленновском и Ленинск-Кузнецком районах - по два, Калтане, Междуреченске, Мысках, Полысаеве, Прокопьевске и в районах: Кемеровском, Крапивинском, Новокузнецком, Таштагольском, Тисульском, Топкинском, Чебулинском - по одному заболевшему.

Всего на 8 мая в Кузбассе с начала пандемии коронавирусом заразились 35 862 человека. Из их числа 614 пациентов получают лечение в настоящее время.