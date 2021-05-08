От коронавируса в Кузбассе умерли уже 682 человека

Жизни больных уносит осложнение ковида - двусторонняя полисегментарная пневмония. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе количество летальных исходов от коронавируса увеличилось до 682. Только за минувшие сутки от коронавируса в Кузбассе умерли три человека: две женщины и мужчина. Все трое — пожилого возраста.

По данным оперштаба по охране здоровья населения Кузбасса, скончались жительница Киселевска 1939 года рождения, прокопчанка 1940 года рождения и кемеровчанин 1947 года рождения.

У всех троих развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщин был еще и сахарный диабет.

Всего в регионе лечение от ковида на сегодняшний день получают олучают 614 пациентов. Еще 1766 человек находятся на изоляции в медицинских стационарах, в обсерваторах и в домашних условиях из-за подозрения на COVID-19.