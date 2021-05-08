Улицу в Новокузнецке назовут именем 18-летнего парня, погибшего 26 лет назад

Иван Маклаков спас товарищей. Фото: пресс-служба новокузнецкого горсовета.

Одну из улиц южной столицы Кузбасса назовут в честь18-летнего новокузнечанина Ивана Маклакова, погибшего 26 лет назад.Такое решение принял горсовет города. Как сообщает пресс-служба новокузнецкого горсовета, имя Ивана Маклакова присвоят улице, которая появится в скором времени в новом строящемся микрорайоне №7.

Иван Маклаков погиб в Хасавюрте 1 апреля 1995 года. Именно командир части N3419, в которой когда-то в звании рядового служил новокузнечанин и прислал на имя мэра письмо с ходатайством увековечить имя погибшего солдата. В этом письме есть и подробности случившегося.

Как следует из письма, в тот день группа военнослужащих на БТР выполняла боевое задание под Хасавюртом. При прохождении колонны была обнаружена группа боевиков, по ним был открыт огонь. Ответный выстрел из противотанкового гранатомета попал в головной БТР, где находился Иван Маклаков. Боекомплект БТР сдетонировал. Тяжело раненый Ваня, отстреливаясь, принимая огонь на себя, сдержал боевиков и спас товарищей. 9 апреля того же года указом президента РФ он был посмертно награжден Орденом Мужества.