Уровень Томи в Новокузнецке резко вырос до шести метров и продолжает прибывать

Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Новокузнецке уровень реки Томь резко вырос. Если на утро 7 мая река стояла на отметке 480 сантиметров, то к 16.00 8 мая Томь поднялась на 115 сантиметров и почти достигла шестиметровой отметки. Об этом сообщает ЕДДС города и подтверждают видеокамеры, установленные на Кузнецком мосту южной столицы Кузбасса. Причиной резкого повышение уровня воды в реке стали высокие температуры воздуха на юге Кузбасса, например, в четверг, 6 мая было до + 29 градусов, что привело к активному таянию снега в горах и тайге.

До опасной отметки, когда начинаются подтопления городских улиц осталось всего 30 сантиметров, а вода продолжает прибывать. Управление защиты и населения территории Новокузнецка уже опубликовало оперативное предупреждение для горожан, что им необходимо приготовить документы, лекарства, необходимые вещи и быть готовыми покинуть опасную зону.

Напомним, всего неделю назад - 1 мая река Томь в Новокузнецке превысила критические отметки почти на 30 сантиметров. До безопасного уровня вода опустилась только на вторые сутки.