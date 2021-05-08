В Кузбассе проходят всероссийские соревнования по танцевальному спорту

Фото: Василий Япрынцев.

В Кемерове проходят Всероссийские соревнования по танцевальному спорту на кубок губернатора Кузбасса. Турнир собрал участников из 14 регионов и 28 городов России. Соревнования проходят по латиноамериканской и европейской программам. Всего за призовые места борются 1600 пар в двух возрастных категориях - среди юниоров 14-15 лет и молодежи 16-18 лет.

Соревнования проходят в ГЦС «Кузбасс» на бульваре Строителей, 55. Сегодня, 8 мая состоялись отборочные турниры и торжественное открытие, 9 мая — полуфиналы и финалы и церемония награждения.

Для зрителей вход свободный.