Синоптики рассказали о погоде на День Победы в Кузбассе

9 мая кузбассовцы смогут оставить зонты дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на День Победы в Кузбассе. И надо сказать с погодой на праздник в этот день кузбассовцам повезло: осадки пройдут только ночью, а вот днем, несмотря на облачность, дождей не ожидается, будет сухо.

Температура воздуха ожидается от +12 до +17, местами чуть выше — от + 18 до +23 градусов, в Кемерове будет +13… +15.

Вместе с тем, желающим посмотреть салют стоит одеться потеплее: к вечеру температура воздуха заметно понизится. В частности, после захода солнца столбики термометров покажут всего +2… +7 градусов. Кроме того, ожидается и ветер силой до 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 м/с. Одно утешение: он будет относительно теплым, так как будет дуть с юго-запада.