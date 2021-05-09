Торжественные марши в Кемерове и Новокузнецке покажут в прямом эфире

Прохождением парадных расчетов и боевой техники кемеровчане смогут увидеть по телевидению. Фото: Федор БАРАНОВ

Жители Кемерова и Новокузнецка, не попавшие по разным причинам на праздничные торжественные шествия, которые состоятся сегодняв этих городах, смогут понаблюдать за прохождением парадных расчетов и боевой техники в прямом эфире телевидения. В Кемерове прямую трансляцию с площади Советов проведет телеканал «Кузбасс Первый» - на 21 -й кнопке, а в Новокузнецке — с улицы Кирова - телеканал «Десятка» - на 22 -й кнопке.

Кроме того, торжественное шествие в том числе и боевой техники, сегодня состоится в еще одном городе Кузбасса — Юрге.