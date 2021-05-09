Более 30 единиц боевой техники пройдут по улицам Кемерова 9 мая

Возглавит торжественное шествие танк Т-34. Фото: Федор БАРАНОВ

В торжественном шествии по улицам Кемерова 9 мая 2021 года примут участие около 30 единиц боевой техники. Среди них БТР, бронеавтомобиль "Тигр" и более легкий - "Выстрел", система залпового огня "Град" и зенитный ракетный комплекс "Оса", а еще минометный комплекс, и гаубица. Возглавит торжественное шествие танк Т-34, который был найден поисковиками в районе деревни Ловец и был отреставрирован к 75-летию Великой Победы.

Он проедет с копией боевого знамения 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменных дивизий, которое в начале мая было передано в Кузбасс на вечное хранение.

Завершат парад техники несколько ретро-автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемерова, после прохождения по площади Советов участники марша отправятся на улицу Мичурина, где пройдет статический показ.