Фото: пресс-службы АПК.

Утром 9 мая глава региона Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы. Свое поздравление губернатор опубликовал в социальных сетях.

В нем он напонил, чтос фронтов Великой Отечественной войны не вернулись почти 160 тысяч кузбассовцев.Поэтому День Победы - особый, -одновременно светлый и грустный праздник. Это день памяти и скорби по павшим на полях сражений и гордости за страну, победившую нацизм. И наша обязанность — хранить память о них и передавать ее новым поколениям.

- Я поздравляю всех с 76-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и выражаю глубокую благодарность ветеранам и труженикам тыла. Мы живем благодаря вашему подвигу. С Днем Победы! - написал Сергей Цивилев.