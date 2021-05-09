Парад Победы в Юрге прошел с участием депутата Госдумы

Фото: пресс-служба АПК.

Депутат Государственной Думы Антон Горелкин посетил Юргу, чтобы принять участие в Параде Победы. Политик поздравил юргинцев и возложил цветы к памятнику погибшим горожанам. В этом году Парад проходит в трёх городах Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке и Юрге, самом военном городе области.

- Вклад Кузбасса в Победу огромен. Тысячи танков и самолетов были сделаны из нашего, новокузнецкого, металла. Порох в каждом третьем патроне или снаряде — был из Кемерова. По всему Кузбассу в шахтах работали даже дети и женщины, чтобы давать стране энергию, тепло — уголь. Юргинский машиностроительный завод принял тысячи рабочих из европейской части страны. И уже в 1943 году юргинские пушки пошли из Кузбасса на фронт. Юргинское оружие брало Берлин, стало оружием Победы, – рассказал изданию политик.

Напомним, сегодня в 15:00 в Кузбассе пройдет трансляция акции «Бессмертный полк онлайн». В ней примут участие более 30 тысяч кузбассовцев, онлайн-шествие будет транслироваться на сайте проекта, социальных сетях и городских экранов. Ранее депутат рассказал, что примет участие в акции.

- Я уже зарегистрировался на сайте и мой дед, Иван Михайлович Старостин, примет участие в онлайн-шествии вместе с другими победителями в День Победы, – отметил Антон Горелкин.