Остановлена подача тепла в дома жителей четырех городов и одного района Кузбасса

Подача тепла остановлена и в социальные объекты. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кузбассе завершается отопительный сезон. В связи с высокими температурами воздуха уже на воскресенье, 9 мая, подача тепла остановлена в дома жителей четырех городови одного района Кузбасса. Об этом сообщает Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

По данным ведомства, полностью теплоснабжение прекращено в Калтане, Осинниках и Прокопьевске, а также в Крапивинском муниципальном округе. В Анжеро-Судженске батареи остыли только в квартирах горожан, на социальные объекты - детсады, школы, больницы — подача тепла продолжается.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кемерове отопительный сезон, согласно постановлению главы города Ильи Середюка, будет завершен в среду, 12 мая.