Заболеваемость в областном центре выше, чем в других городах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб по охране здоровья населения сообщил новые данные по коронавирусу в Кузбассе на 9 мая.

Так за прошедшие сутки 65 новых случаев коронавируса выявлены в 18 территориях Кузбасса. Больше всего заболевших снова в Кемерове - 21. На втором месте Ленинск-Кузнецкий - шесть случаев, третье место разделили Новокузнецк и Анжеро-Судженск - в каждом из них по пять случаев.

В Березовском, Междуреченске и Топкинском районе по трое заболевших, в Киселевске, Осинниках, Прокопьевске, а также в Крапивинском, Кемеровском, Яйском и Яшкинском районах - по два инфицированных, в остальных территориях - Полысаеве, Юрге, Промышленновском и Тяжинском районах - зафиксировано по единичному случаю заболевания.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что общее количество случаев коронавируса в Кузбассе с начала пандемии достигло уже 35 737.