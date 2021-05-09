Кемеровчане несут цветы к памятнику павшим воинам-кузбассовцам

Жители города несут цветы к памятнику вместе с детьми. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

После торжественного марша в Кемерове глава региона Сергей Цивилев в компании известного кузбасского ветерана Велиой Отечественной войны Анатолия Терехова возложил цветы к памятнику воинам-кузбассовцам, павших за Родину в Великой Отечественной войне. Вместе с ними это сделали и другие первые лица Кузбасса: спикер кузбасского парламента Вчеслав Петров, сенатор Алексей Синицын, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и муфтий Кемеровской области Тагир-хазрат Бикчантаев.

Однако и рядовые кемеровчане весь день несут цветы к памятнику павшим воинам-кузбассовцам. Идут поодиночке, с детьми, семьями, кладут гвоздики к подножию памятника, отдавая таким образом дань уважения погибшим солдатам.