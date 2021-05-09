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Общество9 мая 2021 12:22

Кемеровчане несут цветы к памятнику павшим воинам-кузбассовцам

В их числе губернатор Сергей Цивилев и другие первые лица региона
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Жители города несут цветы к памятнику вместе с детьми.

Жители города несут цветы к памятнику вместе с детьми.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

После торжественного марша в Кемерове глава региона Сергей Цивилев в компании известного кузбасского ветерана Велиой Отечественной войны Анатолия Терехова возложил цветы к памятнику воинам-кузбассовцам, павших за Родину в Великой Отечественной войне. Вместе с ними это сделали и другие первые лица Кузбасса: спикер кузбасского парламента Вчеслав Петров, сенатор Алексей Синицын, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и муфтий Кемеровской области Тагир-хазрат Бикчантаев.

Однако и рядовые кемеровчане весь день несут цветы к памятнику павшим воинам-кузбассовцам. Идут поодиночке, с детьми, семьями, кладут гвоздики к подножию памятника, отдавая таким образом дань уважения погибшим солдатам.

Первые лица региона почтили память павших вместе с ветераном Великой Отечественной войны.Фото: пресс-служба АПК.