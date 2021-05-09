Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 мая 2021 14:41

Кузбасские ветераны получат по пять тысяч рублей из бюджета региона

Единоразовую выплату согласно распоряжению Правительства Кемеровской области получат 9308 человек
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Целевую премию ветеранам выплатят из бюджета региона.

Целевую премию ветеранам выплатят из бюджета региона.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство Кузбасса выплатит ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям целевую премию из бюджета региона. Сумма единоразовой выплаты составит пять тысяч рублей и получат ее 9 308 человек, сообщили в региональном министерстве соцзащиты.

В список получателей целевой премии из областного бюджета, помимо самих ветеранов и инвалидов Великой Отечественной, непостредственно принимавших участие в боевых действиях, и их вдов, также входят:

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

- военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя».

Адресные поздравления ветеранам организуют на дому. в муниципальных образованиях Кузбасса сформированы мобильные группы, в состав которых входят: депутаты городских (районных) Советов народных депутатов, представители администраций муниципальных образований, сотрудники центров социального обслуживания населения.

Добавим, что согласно данным Управления Пенсионного фонда России по Кемеровской области, на май 2021 года в Кузбассе проживают 234 участника и 94 инвалида Великой Отечественной войны, 2648 вдов, 234 бывших узника концлагерей, 159 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 5778 тружеников тыла.