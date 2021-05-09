Кузбасские ветераны получат по пять тысяч рублей из бюджета региона

Целевую премию ветеранам выплатят из бюджета региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство Кузбасса выплатит ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям целевую премию из бюджета региона. Сумма единоразовой выплаты составит пять тысяч рублей и получат ее 9 308 человек, сообщили в региональном министерстве соцзащиты.

В список получателей целевой премии из областного бюджета, помимо самих ветеранов и инвалидов Великой Отечественной, непостредственно принимавших участие в боевых действиях, и их вдов, также входят:

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

- военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя».

Адресные поздравления ветеранам организуют на дому. в муниципальных образованиях Кузбасса сформированы мобильные группы, в состав которых входят: депутаты городских (районных) Советов народных депутатов, представители администраций муниципальных образований, сотрудники центров социального обслуживания населения.

Добавим, что согласно данным Управления Пенсионного фонда России по Кемеровской области, на май 2021 года в Кузбассе проживают 234 участника и 94 инвалида Великой Отечественной войны, 2648 вдов, 234 бывших узника концлагерей, 159 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 5778 тружеников тыла.