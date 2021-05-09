В Кузбассе 100-летняя труженица тыла получила паспорт перед Днем Победы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Не так давно столетняя жительница отдаленного кузбасского поселка Чулеш, что в Таштагольском районе и труженица тыла Александра Александровна Челбогашева потеряла паспорт.

Как так вышло, пожилая женщина не знает, но пришлось ей на склоне лет обращаться в полицию за новым удостоверением личности. К счастью, самой идти в отделение ей не пришлось: в соответствии с действующим законодательством, специалист, отвечающая за прием документов приехала к ней на дом и помогла оформить все бумаги. После чего полицейские оформили старушке паспорт в кратчайшие сроки. А накануне Дня Победы начальник подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Таштагольскому району капитан полиции Юрий Трофимов лично приехал домой к труженице тыла, чтобы вручить ей новенький документ. А заодно поздравил ее с праздником и пожелал ей крепкого здоровья.

- Пожилая женщина поблагодарила сотрудников полиции за оказанную помощь и внимание, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.