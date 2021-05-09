Новокузнечане организовали стихийный «Бессмертный полк»

Многие новокузнечане надеялись пройти в "Бессертном полку" после парада техники. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

Жители Новокузнецка на парад, состоявшийся сегодня в южной столице Кузбасса, пришли с портретами своих дедов и прадедов, которые они и держали в руках во время торжественного марша военной техники. Таким образом получился стихийный «Бессмертный полк», правда, без традиционного прохода по главной улице города.

- Очень много народа было с портретами, но, думаю, люди были просто не в курсе, что шествие отменили, потому что у меня лично несколько человек спросили, а что «Бессмертного полка» сегодня не будет? - рассказал «Комсомолке» новокузнечанин Михаил Петрик.

Напомним, 9 мая 2021 года в России акция «Бессмертный полк» проходит онлайн. В связи с эпидемиологической ситуацией его проведение в очном формате перенесли на 24 июня 2021 года.