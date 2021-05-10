Видео: в Кемерове прогремел праздничный салют в честь Дня Победы

В Кемерове прогремел праздничный салют в честь Дня Победы. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В областной столице Кузбасса праздничным салютом завершилась программа мероприятий в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Местом для его запуска был традиционно выбран университетский мост.

Салют начался в 22:00 и длился примерно восемь минут. Кемеровчане увидели несколько десятков красочных залпов. Празднование прошедшее днем окунуло жителей в атмосферу прошлых лет, а также напомнило о подвиге предков.