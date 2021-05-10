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Общество10 мая 2021 6:20

Видео: в Кемерове прогремел праздничный салют в честь Дня Победы

Пиротехническое шоу стало завершающим торжественным мероприятием 9 Мая
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове прогремел праздничный салют в честь Дня Победы.

В Кемерове прогремел праздничный салют в честь Дня Победы.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В областной столице Кузбасса праздничным салютом завершилась программа мероприятий в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Местом для его запуска был традиционно выбран университетский мост.

Салют начался в 22:00 и длился примерно восемь минут. Кемеровчане увидели несколько десятков красочных залпов. Празднование прошедшее днем окунуло жителей в атмосферу прошлых лет, а также напомнило о подвиге предков.