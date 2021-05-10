Названы территории Кузбасса, где выявили 61 новый случай коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 61 случай заражения коронавирусной инфекцией.

– Кемерово – 24, Анжеро-Судженск – 5, Новокузнецк – 5, Ленинск-Кузнецкий – 4, Междуреченск – 4, Белово – 3, Топкинский МО – 3, Березовский – 2, Юрга – 2, Промышленновский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Калтан – 1, Полысаево – 1, Ижморский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, – сообщил оперштаб.

Один пациент скончался. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.

56 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 624 пациента с диагнозом COVID-19.