В Кузбассе деревянный столб прижал машину к земле. Фото: Инцидент Кемерово.

В Кемеровском районе 9 мая деревянный столб упал на припаркованный легковой автомобиль и повредил его.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента, произошедшего в селе Верхотомское. На кадрах видно, что удар пришелся на место водителя. В результате падения столба, разбилось стекло с левой стороны и повреждено лобовое.

По словам очевидцев, во время ЧП людей в машине не было. В комментариях владельцу пострадавшего автомобиля посоветовали обратиться в суд.