На Радоницу организуют транспорт к кладбищам Новокузнецка. Фото: АПК.

В Новокузнецке будет организована работа общественного транспорта в Радоницу, которая в этом году приходится на 11 мая. Об этом собщил мэр города в соцсетях.

— Традиционно в день поминовения усопших, в «Радоницу» управлением по транспорту и связи, совместно с автотранспортными предприятиями Новокузнецка, организовывают работу по временным маршрутам до городских кладбищ, — сообщил Сергей Кузнецов.

В этом году выделено 22 единицы техники, включая автобусы большой вместимости.

Работа будет организована по следующим маршрутам:

"Вокзал - Редаковское кладбище"

"ДК "Алюминщик" - Кузнецкое кладбище"

"Пл. Побед - Центральное (Митинское) кладбище"

"Мурманская - Байдаевское кладбище"

"Космонавтов - Ильинское кладбище"

"Вокзал (пригородные площадки автовокзала) - Бунгурское кладбище"

Проезд платный. Время работы маршрутов с 9.00 до 18.00.

Дополнительную информацию о работе транспорта можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС 740-195 и 8-800-600-4770 (звонок по России бесплатный).

Ранее сообщалось, что в Кемерове на Радоницу также будут организованы дополнительные рейсы до городских кладбищ.