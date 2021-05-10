В Кузбассе потеплеет до +27 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на вторник, 11 мая. Жителей региона ожидает переменная облачность без существенных осадков.

По области днем ожидается +17…+22, по югу +27. Ночью температура воздуха составит +2… +7, местами до -3. Ветер: северо-восточный, ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Кемерове ночью температура воздуха будет +5…+7, днем потеплеет до +20…+22. ветер северо-восточный, ночью 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.

Специалисты также предупредили, что местами по Кузбассу сохранится высокий уровень пожароопасности.