В Новокузнецке жительница ответила на звонок и потеряла 500 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке 37-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников, убедивших ее перевести деньги на «безопасный счет» для защиты от злоумышленников. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Позже новокузнечанка сообщила полицейским, что позвонил якобы специалист банка и рассказал, будто мошенники оформили на ее имя кредит. По его словам, банк «заморозил» операцию по списанию денег и теперь ей экстренно нужно в личном кабинете подтвердить операцию, после чего перевести все имеющиеся средства на безопасный счет. Женщина выполнила инструкции, после чего номер «специалиста банка» оказался недоступен.

В результате женщина потеряла около 500 тысяч рублей. Личность преступника устанавливается, ему грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество.