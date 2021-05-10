В Кемерове ребенок получил сильный ожог из-за действий врача. Фото: Инцидент Кузбасс.

Жительница Кемерова поделилась в соцсетях фотографией с облезающей кожей на пальце своей дочери. Женщина сообщает, что ожог появился из-за ошибки врача. Ее дочь промучилась сутки от боли.

- 5 мая моей дочери сожгли палец в многопрофильной больнице,ожог 3 степени, ребенок мучился сутки от бешеной боли. Изначально была маленькая ранка с гноем. Врач вылил раствор, не разведя его. Сейчас больница пытается прикрыть данное дело. Выписной эпикриз не отдают, - сообщает мать пострадавшей.

Также женщина отмечает, что впереди у ее дочери ОГЭ и она беспокоится, что девочка не сможет его написать, так как палец на правой руке поврежден.

На пост отреагировала областная детская клиническая больница. Представители отметили, что произошедшему случаю проведено служебное разбирательство. Опросили медицинский персонал, дежуривший в тот день. Сообщается, что препарат, который применялся для обработки, был разведен в необходимых пропорциях.

- Однако возможны аллергические реакции. Чтобы разобраться детально и при необходимости оказать дополнительную медицинскую помощь, есть договоренность с пациентом о встрече на определенный день и время, а также его законным представителем, - добавили в областной детской клинической больницы.