На два дня в Новокузнецке завоют сирены. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке 12 мая с 10.00 до 14.00 пройдет плановая проверка системы оповещения с кратковременным запуском электросирен и рупорных громкоговорителей.Как сообщили в Управлении по защите населения и территории Новокузнецка, проверка пройдет на территории Центрального, Куйбышевского, Кузнецкого и Орджоникидзевского районов города.

Также 13 мая с 10.00 до 14.00 пройдет проверка в Заводском и Новоильинском районе. Жителей просят не паниковать, так как мероприятие в планах ежемесячной проверки.