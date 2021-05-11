В Кузбассе семь пропавших людей найдены погибшими. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» подвели итоги о том, сколько заявок на поиск пропавших людей поступило в апреле.

Всего выходили на поиски 224 пропавших жителей. Все поиски отряд проводились в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции. Нашли живыми 173 человека. Семь людей погибли, поиски еще пятерых пропавших продолжаются, у одного человека были найдены родные. Кроме того, 38 заявок оказались не подтвержденными.

- Из 224 полученных – 37 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 28 – на поиск пожилых людей от 65 лет. 217 поисков были проведены в статусе информационного, 7 - в статусе активного поиска,- сообщили волонтеры.

Также добавили, что поиски тех, кто не найден еще продолжаются.