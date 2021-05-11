Названы территории Кузбасса, где выявили 60 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 19, Новокузнецк - 10, Междуреченск - 5, Анжеро-Судженск - 4, Юрга - 3, Осинники - 3, Белово - 2, Калтан - 2, Ленинск-Кузнецкий - 2, Ленинск-Кузнецкий МО - 2, Березовский - 1, Прокопьевск - 1, Гурьевский МО - 1, Крапивинский МО - 1, Прокопьевский МО - 1, Промышленновский МО - 1, Тяжинский МО - 1, Яшкинский МО - 1,- сообщает оперштаб.

Один пациент скончался. У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Чебулинском районе.

59 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 624 пациента с диагнозом COVID-19.