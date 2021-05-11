В Новокузнецке уровень Томи опустился на полметра. Фото: ЕДДС Новокузнецка.

В Новокузнецке единая дежурно-диспетчерская служба зафиксировала уровень воды в реке Томи. Так, на вторник, 11 мая, он опустился на 50 сантиметров - до 5,5 метра, опасный уровень водоема при этом составляет 6,3. Ранее до критической отметки оставалось 30 сантиметров.

Также жителей предупредили, что уровень воды в реках Томь и Кондома остается высоким. Существует риск затопления прилежащих к ним территорий Шестого километра, Вертолетной площадки, разъезда Абагуровского, Форштадта, поселка Кульяновка, территориального управления «Притомский» и автодороги на Карлык.

Горожанам, проживающим в зоне подтопления, напомнили, что необходимо приготовить свои документы, лекарства, нужные вещи и быть готовыми в случае чего покинуть опасную зону.