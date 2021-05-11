В Кузбассе воздух загрязняла гостиница. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Киселевске приставы приостановили деятельность блочно-модульной котельной, примыкающей к зданию гостиницы, из-за санитарно-эпидемиологического нарушения. Об этом сообщила пресс-служба УФССП Кузбасса.

Местный житель пожаловался на выбросы угольного котла гостиницы. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и установили, что для отопления помещения гостиницы установлена блочно-модульная котельная, а дымовые газы выбрасываются через одну дымовую трубу. Экспертиза показала превышение нормируемых показателей оксида углерода на территории гостиницы. Эти нарушения ухудшали условия проживания людей на близлежащих территориях.

Суд признал юрлицо виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность блочно-модульной котельной гостиницы приостановили на 90 суток.