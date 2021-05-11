Чествуем героев: «Ростелеком» в Кузбассе поддержал информационные проекты ко Дню Победы

Фото: пресс-службы АПК,

По инициативе «Ростелекома» на радио и телевидении Кузбасса вышли рубрики в честь героев Великой Отечественной войны. Жители области услышали фрагменты из писем фронтовиков и узнали о подвигах земляков-связистов.

Рубрика «Письма с фронта» на «Русском радио Кузбасс» выходит второй год подряд. В течение трех недель в эфире звучат письма героев, адресованные матерям, женам и детям.

Фото пресс-служба администрации Новокузнецка.

В День Победы на телеканале «Кузбасс 1» в рамках проекта «Живая история» вышел сюжет о ветеране-связисте Эдуарде Адамянцеве.

На радиостанции «Кузбасс FM» 9 мая вышли в эфир три выпуска проекта «На связи с героями». В них рассказали о подвигах кузбасских фронтовиков-связистов: Семена Васильева, Григория Ямушева и Николая Жуковского. Семен Васильев был связистом 538-го минометного полка. Во многих сражениях он устранял повреждения линий связи и трижды выносил с поля боя тяжелораненых офицеров. За свои подвиги Васильев был награжден и стал полным кавалером ордена Славы.

Фото: пресс-службы администрации Новокузнецка.

-Свой вклад в победу внес каждый солдат и офицер, но нам хотелось сделать акцент именно на тех, кто обеспечивал связь. Ведь это стратегическая задача как на войне, так и в мирное время. Ее достойно решали в том числе и наши земляки. Благодаря таким информационным проектам мы сохраняем самое дорогое: память и благодарность к героям-победителям, — говорит Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала «Ростелекома».

Архивные материалы для рубрик предоставили Новокузнецкий краеведческий музей и отдел военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея.

Фото: Игорь ЮРЧЕНКО.

Партнерский материал.