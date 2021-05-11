Новокузнечане застряли в километровых очередях на кладбищенские автобусы. Фото Инцидент Кузбасс.

Жители Новокузнецка столпились в километровых очередях на кладбищенские автобусы. Очередь возникла на вокзале при попытке людей уехать на кладбище в Радоницу.

11 мая в длинные очереди образовались жители, которые хотели попасть на кладбище. Как сообщали очевидцы, на всех не хватало автобусов, а те, которые подъезжали, мгновенно набивались людьми.

- В Кузне на вокзале столпотворение. Десятки, если не сотни, горожан не могут уехать на кладбища. Не хватает автобусов. В подъезжающие люди набиваются битком, но все равно уехать не могут – рассказал житель в соцсети.

Ранее сообщалось, что УТиС обещал выделить на Радоницу 22 единицы транспорта, который должен ходить с 9.00 до 18.00, но уже утром у вокзала собрались очереди из новокузнечан.