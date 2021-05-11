Следком заинтересовался инцидентом с ожогом в кемеровской больнице. Фото: Инцидент Кузбасс.

Следственный комитет по Кузбассу начал разбирательство инцидента с ожогом, который произошел в кемеровской больнице.

В ходе мониторинга СМИ Следком выявил информацию том, что в одной из больниц города Кемерово из-за неправильных действий врача у девочки на пальце образовался ожог третьей степени.

- Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации, установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК по Кузбассу.

Ранее сообщалось, что жительница Кемерова поделилась в соцсетях фотографией с облезающей кожей на пальце своей дочери. Женщина рассказала, что ожог появился из-за ошибки врача.