Житель Новокузнецка убил мать топором. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новокузнецке 49-летний житель убил мать топором. СУ СК по Кузбассу сообщает, что Центральный районный суд города Новокузнецка вынес приговор задержанному. Он признан виновным в совершении преступления.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года осужденный распивал алкоголь в компании 79-летней матери у соседки. Когда мать и сын вернулись домой, между ними произошла словесная ссора, после чего мужчина выгнал пожилую женщину в подъезд. Мать в ответ высказалась в адрес сына нецензурной бранью.

- Разозлившись, мужчина топором нанес ей несколько ударов по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, - сообщили в СУ СК по Кузбассу.

Травмы оказались несовместимы с жизнью, пенсионерка умерла сразу. Мужчина сам вызвал медиков и признался в содеянном.

Суд мужчине назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.