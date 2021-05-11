Заместители главы Кемерова рассказали о своих доходах за 2020 год. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Заместители главы Кемерова рассказали о своих доходах за 2020 год. На сайте мэрии города появились сведения о доходах.

Первый заместитель Ильи Середюка Дмитрий Анисимов заработал за год 2 727 122 рубля. В долевой собственности - квартира площадью 82,4 квадратных метра, в индивидуальной - гараж площадью 20,6. Также имеется Cadillac GMX 322.

Замглавы города и руководитель аппарата администрации Марина Трофимова заработала 2 710 171 рубль, ее супруг - 535 036 рублей. В долевой собственности у нее квартира площадью 80,3 квадратных метра, в индивидуальной - квартира площадью 34,3 квадратных метра. Также имеются автомобили Fiat Albea и LADA GAB330.

Заместитель главы города и начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский заработал 2 252 948 рублей. Он владеет квартирой площадью 33,8 квадратных метра и автомобилем Subaru Impreza.

Заместитель главы по социальным вопросам Олег Коваленко заработал 2 195 109 рублей, его жена - 628 110 рублей. В индивидуальной собственности у него имеется квартира (85,5 квадратных метра) и два гаража, а также автомобиль ВАЗ-21074, в долевой с супругой - квартира площадью 40 квадратных метров. У жены в индивидуальной собственности имеется земельный участок (21,3 квадратных метра), две квартиры (61,5 и 65,5 квадратных метра), автомобиль Kia Rio и гараж.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Лысенко заработал 2 079 650 рублей, его жена - 272 251 рубль. В собственности у него имеется квартира площадью 22,6 квадратных метра, у супруги - автомобиль Opel Astra. В пользовании у семьи квартиры площадью 44,3 и 43,4 квадратных метра.

Заместитель главы города по экономическим вопросам Максим Неробов в 2020 году заработал 1 648 871 рубль. В долевой собственности у него квартира площадью 65,4 квадратных метра, в индивидуальной - автомобиль Nissan Murano. Напомним, что Неробов покинул пост в минувшие выходные по собственному желанию.

Заместитель главы города, начальник территориального управления Заводского района Евгений Павлов заработал 4 138 140 рублей, доход жены - 1 465 456 рублей. В собственности у него два гаража и земельный участок (19,2 квадратных метра), а также автомобиль Toyota Camry. У жены в долевой собственности - земельный участок (1400 квадратных метров) и дом (51,6 квадратных метра), в индивидуальной - квартира площадью 57,6 квадратных метра.

Начальник территориального управления Кировского района Алексей Яковлев заработал 1 864 956 рублей, жена - 940 951 рубль. В собственности у него два земельных участка (1028 и 809 квадратных метров), квартира 46,6 квадратных метра, в долевой - квартира площадью 58,2 квадратных метра. Жена владеет автомобилем Kia Sportage.

Начальник теруправления Ленинского района Наталья Захарова заработала 2 290 382 рубля. В долевой собственности - квартира 68,5 квадратных метра, в индивидуальной - автомобиль Hyundai ix35.

Начальник теруправления Рудничного района Ольга Березина заработала 1 334 463 рубля, ее муж - 620 151 рубль. В долевой собственности у нее участок 61 619 178,4 квадратных метра, квартира (50,5 квадратных метра), в индивидуальной - участок площадью 1400 квадратных метров, дом (16,2 квадратных метра) и квартира (22,5 квадратных метра).

Начальник теруправления Центрального района Олег Самодумов заработал 2 384 158 рублей. В собственности - квартира площадью 55,9 квадратных метра и три автомобиля - ГАЗ-21, Mitsubishi Lancer и BMW 220i.

Начальник территориального управления жилых районов Ягуновский, Пионер Марат Нагаев заработал 1 640 954 рубля, жена - 622 650 рублей. В индивидуальной собственности у него земельный участок (1393 квадратных метра) и автомобиль Volkswagen Polo, в долевой с супругой - квартира (81,1 квадратных метра). Жена также владеет личным автомобилем Volkswagen Polo, как у мужа.

Начальник территориального управления Кедровка, Промышленновский Дмитрий Павлов заработал 1 696 266 рублей, доход жены - 1 106 018 рублей. В долевой собственности у них квартира 42,1 квадратных метра, также у него имеется автомобиль Mitsubishi Lancer.

Начальник территориального управления жилого района Лесная Поляна Эдуард Загайнов заработал 1 761 823 рубля, его жена - 27 201 рубль. В совместной собственности у них квартира площадью 107,7 квадратных метра, у жены - автомобиль Toyota Camry.