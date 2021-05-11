Новокузнечане неоднозначно отреагировали на плитку для слабовидящих. Фото Instagram Сергей Кузнецов.

Новокузнечане неоднозначно отреагировали на плитку для слабовидящих. Власти южной столицы сообщили о том, что начали формировать новую безопасную культуру для пешеходов. Однако, жителей не все устроило.

На проспекте Металлургов появились желтые дорожки из мягких плиток. В мэрии города добавили, что с каждым годом возрастает трафик движения. В ближайшие годы такие мероприятия будут на всех основных магистралях.

В основном подписчики отнеслись к идее хорошо, однако указали, что желтые пластины ведут прямо в столб. Это может стать неожиданностью для незрячих пешеходов.

– Почему дорожка для слепых ведет прямо в столб? Люди же его не видят! – написал местный житель, - прокомментировал мастный житель.

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Новокузнечане неоднозначно отреагировали на плитку для слабовидящих. Фото Instagram Сергей Кузнецов.

Новокузнечане неоднозначно отреагировали на плитку для слабовидящих. Фото Instagram Сергей Кузнецов.