Новокузнечане неоднозначно отреагировали на плитку для слабовидящих. Фото Instagram Сергей Кузнецов.
Новокузнечане неоднозначно отреагировали на плитку для слабовидящих. Власти южной столицы сообщили о том, что начали формировать новую безопасную культуру для пешеходов. Однако, жителей не все устроило.
На проспекте Металлургов появились желтые дорожки из мягких плиток. В мэрии города добавили, что с каждым годом возрастает трафик движения. В ближайшие годы такие мероприятия будут на всех основных магистралях.
В основном подписчики отнеслись к идее хорошо, однако указали, что желтые пластины ведут прямо в столб. Это может стать неожиданностью для незрячих пешеходов.
– Почему дорожка для слепых ведет прямо в столб? Люди же его не видят! – написал местный житель, - прокомментировал мастный житель.
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Новокузнечане неоднозначно отреагировали на плитку для слабовидящих. Фото Instagram Сергей Кузнецов.
Новокузнечане неоднозначно отреагировали на плитку для слабовидящих. Фото Instagram Сергей Кузнецов.
Новокузнечане неоднозначно отреагировали на плитку для слабовидящих. Фото Instagram Сергей Кузнецов.