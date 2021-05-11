В Кузбассе проверят все школы после трагедии в Казани

Фото пресс-служба АПК. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кемеровской области с 12 мая начнутся проверки всех учреждений образования, спорта, культуры и социальной защиты на соответствие требованиям безопасности. Такое решение было принято вечером 11 мая на внеочередном заседании антитеррористической комиссии. Его провел губернатор Кузбасса Сергей Цивилев после трагедии в Казани, где двое вооруженных мужчин ворвались в здание гимназии и открыли стрельбу. В результате погибли семь школьников и учительница, еще 20 человек были ранены, причем восемь из них на момент подготовки публикации были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По результатам проверок будут приняты дополнительные решения.