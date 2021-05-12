Власти Новокузнецка сообщили дату отключения отопления. Instagram/ Сергей Кузнецов.

Мэр Новокузнецка сообщил дату отключения отопления. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Так, в пятницу, 14 мая, завершается отопительный сезон в Новокузнецке, а уже с 15 мая в отдельных районах города начнется приостановка подачи горячего водоснабжения.

Вместе с этим стартует и подготовка к зиме 2021/2022 года. Необходимо выявить наиболее изношенные участки тепловых сетей. Для этого после окончания отопительного сезона и проводятся гидравлические испытания трубопроводов на прочность и плотность.

После проведения гидравлических испытаний ресурсоснабжающим организациям будет дано трое суток для подключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Если будут выявлены дефекты на участках тепловых сетей, это может повлечь за собой увеличение срока отключения горячей воды.