В Кузбассе закрыли школу из-за радиоактивного газа. Фото: Олег Укладов

В Ленинск-Кузнецком районе закрыли школу из-за радиоактивного газа. Судебные приставы приостановили деятельность общеобразовательного учреждения на 90 суток.

В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил санитарно-эпидемиологические нарушения. Так эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе нескольких учебных кабинетов, столовой, спортивного зала превышала нормированный уровень. Нарушения создавали угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения.

Суд приостановил деятельность общеобразовательной школы на 90 суток. Администрация школы предупреждена об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.