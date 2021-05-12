Губернатор Кузбасса наградил медалью босую участницу Парада Победы. Фото: ГУФСИН Кузбасс.

Губернатор Кузбасса наградил медалью босую участницу парада Победы. Сотрудница ГУФСИН закончила торжественный парад 9 Мая в Кемерове босиком. Евгения Стадничук во время марша потеряла туфли, не сбила строй и не остановилась.

Вчера, 11 мая, губернатор Кузбасса вручил сотруднице ГУФСИН областную медаль«За веру и добро». Сама награжденная не рассматривает свой поступок как героический.

- Я не считаю это подвигом. Я потеряла туфли очень просто: наступили на одну туфлю, тут же наступили на вторую, - сообщила она.

Также она добавила, что коллеги не растерялись и быстро откинули туфли в сторону от шествия, и она продолжила маршировать босиком до «Кристалла». После мероприятия слетевшую обувь вернули девушке, но из потерянной пары только одну, в ней и пришлось добираться до дома.