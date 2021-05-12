Названы территории Кузбасса, где выявили 62 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 62 случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 21, Новокузнецк - 12, Анжеро-Судженск - 4, Осинники - 4, Междуреченск - 3, Киселевск - 2, Ленинск-Кузнецкий - 2, Юрга - 2, Белово - 1, Калтан - 1, Мыски - 1, Полысаево - 1, Прокопьевск - 1, Беловский МР - 1, Гурьевский МО - 1, Новокузнецкий МР - 1, Промышленновский МО - 1, Топкинский МО - 1, Чебулинский МО - 1, Юргинский МО - 1, - сообщает оперштаб.

Два пациента скончались. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

61 пациент выздоровел. Всего в регионе медицинскую помощь получают 623 пациента с диагнозом COVID-19.