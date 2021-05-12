В Кузбассе на майских праздниках пропали три подростка. Фото: Росгвардия по Кузбассу. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кузбассе за прошедшие праздничные выходные сотрудники Росгвардии разыскивали трех подростков, пропавших без вести.

В Киселевске в вечернее время пропала 13-летняя девочка. Во время патрулирования росгвардейцы нашли ее в компании сверстниц на улице Дружбы. Оказалось, что девочка ушла из дома после ссоры с родителями и не захотела возвращаться. Стражи правопорядка передали найденного ребенка сотрудникам ПДН.

Еще один подросток пропал в Юрге. Позже установили, что 14-летний парень ушел гулять на улицу и не вернулся. Пока его разыскивали, он гостил у знакомого. Выяснилось, что подросток не сообщил родным свое местоположение, так как увлекся компьютерной игрой и засиделся у друга до ночи. Ребенка вернули родителям.

В Новокузнецке пропала 15-летняя девочка, ее больше суток безуспешно искали родители. Росгвардейцы патрулировали улицу Юбилейную и заметили подходящую под описание прохожую. Как оказалось, у девочки разрядился телефон и она не смогла сообщить родителям, что останется в гостях у подруги с ночевкой. Росгвардейцы передали дочку родителям.