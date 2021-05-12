Власти Кемерова потратят 250 тысяч на валку деревьев в центре города. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Власти Кемерова потратят 250 тысяч на валку деревьев в центре города. Информация появилась на сайте госзакупок. Тендер на валку и опиловку деревьев в Центральном районе объявлен на сумму 249 997,05 рубля.

В документах отмечается, что подрядчик должен будет выполнить валку вязов без корчевки пня (16 штук) и тополей (8 штук), опиловку вязов (26 штук), обрезку деревьев, дробление ветвей, подбор мелких веток граблями в радиусе 15 метров, погрузку и вывоз обрезанных остатков с территории на специализированный полигон.

Аукцион состоится в электронной форме 21 мая. Отмечается, что победителю тендера необходимо выполнить работы до 31 октября 2021 года.