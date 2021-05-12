В Кузбассе мужчина убил успешного напарника. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе мужчина убил напарника, так как покойный больше зарабатывал. Следком по Кузбассу сообщает, доказательств достаточно для вынесения приговора виновному.

В Киселевске 38-летний житель в мае 2020 года, находясь на рабочем месте ударил ножом в живот 42-летнего напарника. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Раненого госпитализировали и нападавшего задержали. Однако спасти мужчину не удалось через несколько дней он умер в больнице от полученного повреждения.

Подсудимый рассказал следователю, что они с покойным работали грузчиками на складе кондитерского цеха. Напарнику давали больше работы, из-за чего он зарабатывал больше, обвиняемого это злило, они часто конфликтовали. На фоне неприязни подсудимый и решил ударить коллегу ножом.

Суд назначил мужчине наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему дали восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.