Мэрия Кемерова рассказала о «химическом тумане» в городе. Фото: Инцидент Кузбасс.

В Кемерове жители поделились в социальных сетях фотографиями дымки в Заводском районе минувшей ночью и сегодня утром. Кузбассовцы предположили, что туман не носит природный характер, так как имеет специфический запах.

— Доброе утро, Кемерово! Дышим полной грудью и наслаждаемся утренним туманом. Правда, туман этот не природного происхождения, а химического. Кто именно его создает, сказать трудно. «Кокс», «Азот» и «Химпром» — все в одном районе, — сообщил автор фотографии.

Комментароры рассказали, в промышленной зоне района горит свалка.То что, пожар может быть источником «тумана».Администрация подтвердила информацию.

— В настоящее время продолжаются работы по ликвидации возгорания на данной территории пожарными расчетами с привлечением поливомоечных машин. Вопрос находится на контроле Управления по делам ГОиЧС города Кемерово. В части загрязнения атмосферного воздуха данное обращение направлено в надзорный орган — Роспотребнадзор, — отметили в мэрии города.

Кемеровские синоптики добавили, что тумана в городе не зафиксировано, как и превышения ПДК вредных веществ.