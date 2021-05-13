Названы территории Кузбасса, где выявили 65 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 22, Новокузнецк – 8, Анжеро-Судженск – 4, Промышленновский МО – 3, Киселевск – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Осинники – 2, Юрга – 2, Кемеровский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Топкинский МО – 2, Белово – 1, Березовский – 1, Междуреченск – 1, Мыски – 1, Полысаево – 1, Прокопьевск – 1, Гурьевский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Тяжинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яшкинский МО – 1, сообщает оперштаб.

Три пациента скончались. У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

57 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 628 пациентов с диагнозом COVID-19.