Мэрия Кемерова сообщила график отключения горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Кемерова сообщила график отключения горячей воды. Пресс-служба администрации города сообщила, что отключение горячего водоснабжения 17 мая начнут с Рудничного района и жилых районов Ягуновский, Пионер.

17 мая — 30 мая (3 группа, Правый берег)

Рудничный район, кварталы: 1, 2-3, 4/15, 5/13, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, Школа №46 по ул. Нахимова, 177.

Улицы: ул. Цимлянская, ул. Сосновый бульвар, ул. Терешковой, ул. Волкова, ул. Ю. Смирнова, ул. Тульская, ул. 1-й Тульский переулок, ул. Лядова, пр. Шахтеров, ул. Институтская, ул. Мамонтова, ул. Авроры, ул. Ногинская, ул. Серебряный бор, пр-т. Кузбасский.

3 июня — 16 июня (1 группа, Левый берег)

Потребители Центрального района, Заводского района, Ленинского района, п. Южный, п. Предзаводской, п. РТС

Центральный район до р. Искитимка: в границах (до р. Искитимка) в границах: р.Томь, пр. Кузнецкий (четная сторона до пр. Советский), пр. Советский (чётная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская). Ул. Кузбасская (нечётная сторона до ул. Ноградская). Ул. Ноградская (чётная сторона от дома №8 до ул. 50 лет Октября). Ул. Васильева (чётная сторона до ул. Коломейцева), ул. Коломейцева (нечётная сторона до пр. Советский), пр. Советский (чётная сторона до р.Искитимки).

Кварталы Центрального района до р. Искитимка: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 48, 49, 50,51, ул. Ноградская, 13 в квартале № 14.

Кварталы Центрального района Заискитимская часть: кв.2-3, 4-5, 3, 5, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 12а, 15, 15а, Областная клиническая больница, Офисный центр.

Заводской район: пос. «Предзаводской», пос. «РТС», пос. «Южный» кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Кварталы Заводского района: 59, 59а, 60, 60а, ФПК.

Ленинский район: кварталы 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 64, 68, 74, Больничный городок.

Дома Ленинского района: квавтралы 4-5: ул. Тухачевского, 30, 32, 32а, 34, 36а, 38а, 38б, 38/1, 38/2, 38/3, пр. Химиков, 2а, ул. Мирная, 20.

15 июня — 28 июня (4 группа, Правый берег)

Потребители Кировского района

Кварталы: 1, 4, 5, «К», 6, 7, 8, 15, 1/4 кв. 9-12 и 1/2 кв. 10-11.

Перечень улиц: ул. Черемховская, ул. Аллейная, ул. Попова, ул. Александрова, ул. Потёмкина, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Боготольская, ул. Леонова, ул. Тайгинская, ул. Гурьевская, ул. Инициативная (нечётная сторона с дома №1 по № 47, чётная сторона с дома №2 по №50а), ул.Рекордная (нечётная сторона с дома №1 по №21, чётная сторона с дома №2 по №16), ул. Уральская (чётная сторона с дома №2 по №4), пер. Рекордный, пер. Ушакова, пер. Леонова, ул. Смоленская, ул.40 лет Октября.

Дома 1/4 кв. 9-12: ул. Александрова, 6а, 8, ул. Леонова, 20, 22, 22а.

Дома 1/2 кв. 10-11: ул. Александрова, 12а, 14, 14а, 16, ул. Леонова, 17, ул. Гурьевская, 16.

12 июля — 25 июля (2 и 5 группы, Левый и правый берег)

Потребители Центрального, Заводского районов.

Центральный район: в границах: пр. Кузнецкий четная сторона от р. Томь до пр. Советский. Пр. Советский (нечётная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская). Ул. Ноградская (нечётная сторона до ул. 50 лет Октября). Ул. 50 лет Октября (нечётная сторона от ул. Ноградская до ул. Васильева). Ул. Васильева (чётная сторона до ул. Коломейцева). Ул. Коломейцева (четная сторона от ул. Васильева до пр. Советский). Пр. Советский (нечетная сторона до р. Искитимка).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14(кроме ул. Ноградская, 13), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 52. Здание обл. администрации (пр. Советский 62).

Заводский район: в границах: пр. Ленина (нечетная сторона от пр. Кузнецкий до р. Искитимка), р.Искитимка (от пр. Ленина до ул. Автозаводская), ул. Автозаводская до пр. Кузнецкий, пр. Кузнецкий (четная сторона) до пр. Ленина

Кварталы Заводского района: кв.21, 21а, 24, 32, 33, 34, 34а, 51, кв.52, 53, 54, 55.

Также Кировский район:

Кварталы Кировского района: №14, 21, 21а, 31, «Строммаш», «Стройгородок», 3/4 кв. 9-12 и 1/2 кв. 10-11.

Перечень улиц: ул. Спартака, ул. Лазо, ул. Красноярская, ул. Тургенева, ул. Шубина, ул. Каркасная, ул. Толстикова, ул. Народная, ул. Кедровская, ул. Рекордная (нечётная сторона с дома № 27а по № 47, чётная сторона с дома №30 по №40), ул. Инициативная (чётная сторона с дома №62 по №108 и дом №44; нечётная сторона с дома №57 по №125а), пер. Инициативный, пер. 2-й Инициативный, ул. Стройгородок, ул. Кировская, ул. Алыкаевская, ул. Варшавская, ул. Таёжная, ул. Халтурина, ул. Металлистов.

Дома 3/4 кв. 9-12: ул. Александрова, 2, 4, ул. Леонова, 22б, 24, 26, 26а, 28; ул. Рекордная, 27, 27а, 29а, 31а, 33а.

Дома 1/2 кв. 10-11: ул. Леонова, 19, ул. Гурьевская, 14,15,17,18, ул. Инициативная, 40, 42, 48а, 50а.

Узнать к какой именно группе относится тот или иной дом можно на предоставленных городскими властями картах.

Карта домов по отключению горячей воды №1. Фото: Администрация города Кемерово.