Известный певец посадил в Кузбассе сосны

Фото: организаторы акции "Сад памяти"

В Беловском муниципальном районе состоялась массовая высадка деревьев в рамках международной акции «Сад памяти», призванной напомнить, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне. Она проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. По всей стране этой весной высадят 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Свой вклад в озеленение Кузбасса внесли певец, музыкант и актер Денис Клявер, заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов, горняки, студенты экологического отряда Кемеровского государственного университета. В итоге «зеленые легкие» Беловского района получили добавку в четыре тысячи единиц сеянцев-двухлеток сосны.

Как сообщил Алексей Харитонов, жители Кузбасса принимают участие в «Саде памяти» второй раз. В прошлом году в память о земляках-фронтовиках и тружениках тыла – была высажена 351 тысяча деревьев, сейчас планируется высадить порядка 462 тысяч: желающих принять участие в акции, как подчеркнул замгубернатора, стало больше.

Жители региона могут посадить дерево в честь своего участника войны или труженика тыла около своего дома или на дачном участке. Это дерево можно будет нанести на интерактивную карту на сайте садпамяти2021.рф и рассказать всем о своём герое.