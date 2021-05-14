Лоси стали опасными для кузбасских водителей

Сохатые, мигрируя, выходят на дорогу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе началась традиционная сезонная миграция животных на территории, где больше пищи. Поэтому на проезжей части могут чаще появляться лоси, кабаны и косули, которые нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

По данным областного департамента по охране объектов животного мира, за первое полугодие прошлого года было зарегистрировано 10 ДТП с животными.

- С точки зрения охраны животного мира миграция опасна тем, что на их пути часто возникают автомобильные дороги. Там, где животные мигрируют регулярно, установлены специальные дорожные знаки, однако мы призываем всех водителей быть особенно внимательными на лесных трассах вне зависимости от наличия знаков, - комментирует начальник департамента Евгений Бойко.

Дорожный знак 1.27 «Дикие животные» является предупреждающим и носит информационный характер, предупреждая водителя, что данная территория может входить в маршрут миграции животных. Но нередко водители не уделяют этому знаку должного внимания, а ведь поведение животных при появлении опасности в виде транспортных средств на пути их следования непредсказуемо. Также опасности могут подвергаться и любители селфи, желающие сделать интересный в кавычках кадр…

Соблюдение следующих правил поможет избежать наезда на дикое животное или минимизировать последствия такого ДТП:

- Дикие животные наиболее активны на рассвете и на закате: они часто ходят в сумерках или даже в темноте, когда видимость плохая, поэтому необходимо включать фары - особенно утром и в вечерних сумерках.

- Если вы увидели, что впереди дорогу перешло животное, обязательно снизьте скорость и убедитесь, что ваш путь свободен: животные часто мигрируют не в одиночку, а небольшими группами.

- Не используйте сигнал, если вы заметили животное на обочине. Проезжай мимо, снизьте скорость ТС, животное может повести себя неадекватно и агрессивно.

В случае столкновения автомобиля с животным водителю необходимо вызвать сотрудников ДПС. Инспекторы составят соответствующий акт. Документы будут направлены в страховую компанию владельца машины для дальнейшего возмещения ущерба (в рамках ОСАГО от 2 до 80 тыс. рублей). Самостоятельно ликвидировать животное и скрываться с места ДТП категорически нельзя: эти действия могут расцениваться как незаконная охота. Такой водитель может быть привлечен к уголовной ответственности (ст. 258 УК РФ).