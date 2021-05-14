В Новокузнецком районе мужчина застрелил на пасеке своего отца

Убийство произошло на пасеке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе посиделки родственников закончились трагически. Теперь один из них мертв, а другой проведет восемь лет в колонии строгого режима.

По сообщению следственного управления СК России по Кемеровской области, в марте 2020 года 23-летней житель выпивал в компании своего отца в вагончике на пасеке, на которой они вместе работали. Во время застолья сын решил развлечься – пострелять из охотничьего ружья, находившегося в помещении. Из-за этого между отцом и сыном разразился конфликт, за которым последовал выстрел в потолок. Молодой человек не стал прислушиваться к требованию отца убрать ружье, а лишь перезарядил оружие и оставил его рядом с кроватью. Позже отец, увидев ружье, сделал сыну повторное замечание, на что тот выстрелил ему в голову. От полученного ранения мужчина погиб на месте.

После злоумышленник, добравшись до ближайшего населённого пункта, позвонил владельцу пасеки и рассказал о случившемся инциденте. Хозяин вызвал наряд полиции. Преступника задержали, со следствием он сотрудничал, однако свою вину признал частично.

Мужчина был признан виновным по статье «Убийство». Ему дали восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.