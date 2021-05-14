В Кузбассе задержали забывчивых охотников из Красноярска

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Кузбасс славится не только добычей угля, но и разнообразным животным миром – здесь водится 450 видов млекопитающих и свыше 300 видов птицы, причем на многих представителей фауны разрешена охота. Это привлекает к нам любителей этого вида отдыха из соседних регионов. Вот только не все они следуют букве закона.

Инспекторы департамента по охране объектов животного мира Кузбасса регулярно выезжают в охотничьи угодия с рейдовыми мероприятиями. Антибраконьерские бригады включают также представителей ГИБДД, Гостехнадзора или полиции. Их работа заключается в том, чтобы выявлять нарушителей правил охоты и пресекать браконьерскую деятельность.

Так, на днях на территории Тяжинского округа были задержаны охотники из Красноярска. Решив поохотиться на территории Кузбасса, они онлайн оформили разрешение, но ошиблись с территорией.

- Разрешение на охотничью деятельность выдается разными организациями в зависимости от подведомственной им территории (общедоступные охотугодья, платные охотхозяйства). При получении разрешения важно ориентироваться и понимать, на какой именно территории это разрешение дает право на охоту, - прокомментировал ситуацию начальник департамента Евгений Бойко.

Также в Тяжинском округе инспектор обнаружил граждан, которые, поохотившись на уток на лодке, причалили к берегу, но оружие так и не зачехлили. И это - тоже серьезное нарушение. Согласно требованиям Правил охоты, передвигаться можно только с разряженным ружьем, перенося его в чехле. В связи с этим на охотников были выписаны протоколы: несоблюдение требований Правил охоты влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По статье предусмотрены санкции в виде штрафа в размере от 500 до 4 тысяч рублей как с конфискацией орудий охоты, так и без, либо лишение права на охоту до двух лет.